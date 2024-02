O tempo permanece nublado na manhã desta quinta-feira (1º) - Armando Paiva/Agência O DIA

Publicado 01/02/2024 06:48 | Atualizado 01/02/2024 10:14





Devido às fortes chuvas, a Defesa Civil Municipal recebeu 21 chamados até às 20h desta quarta-feira (31). Nenhum deles com gravidade. Os maiores acumulados de chuva ocorreram no Grande Méier, Ilha do Governador e Grajaú. Durante a manhã, havia ainda um bolsão d’água na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo ao heliponto da Lagoa, na Zona Sul.



Rio - Após o temporal que deixou a cidade do Rio em Estágio 3 de atenção nesta quarta-feira (31), a primeira semana de fevereiro deve ser de mais chuvas a partir desta quinta (1º). A previsão é que as temperaturas mínimas variem entre 22ºC e 19ºC.

Devido às fortes chuvas, a Defesa Civil Municipal recebeu 21 chamados até às 20h desta quarta-feira (31). Nenhum deles com gravidade. Os maiores acumulados de chuva ocorreram no Grande Méier, Ilha do Governador e Grajaú. Durante a manhã, havia ainda um bolsão d'água na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo ao heliponto da Lagoa, na Zona Sul.

Ainda até o início da manhã, o município segue em estágio 2 devido ao risco de chuvas. Durante esta quinta (1º) o tempo deve permanecer instável com possibilidade de pancadas de chuvas a isoladas a partir da tarde e ventos fortes de até 76 km/h. As temperaturas serão de mínima de 20ºC e máxima de 33ºC.

Nesta sexta (2), a previsão é de chuva a qualquer hora do dia com ventos fracos a moderados. Enquanto as temperaturas devem se manter estáveis. No sábado (3) e domingo (4) o dia pode ser um pouco mais quente com máxima entre 37ºC e 36ºC enquanto a mínima varia entre 19ºC e 21ºC, respectivamente, com chuvas a partir da tarde e noite.

Niterói





Em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, duas casas desabaram devido as chuvas. Segundo a prefeitura do município, ps maiores acumulados de chuva registrados em 1 hora foram de 38,4mm no Bonfim, no Caramujo com 32,8mm, em Maria Paula e Tenente Jardim com 32,6mm e Sapê com 30,4mm.

Até o momento foram registradas quatro ocorrências, todas sem vítimas, incluindo deslizamentos, desabamento e queda de árvore. Não houve acionamento de sirenes. Também foi registrado ponto de alagamento na Alameda, próximo ao Hospital Getulinho.