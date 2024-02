Operação na Rua das Hortências desativou 60 ligações irregulares - Divulgação / Light

Publicado 01/02/2024 09:29

Rio - Após constatar ligações ilegais, a Light retirou sessenta "gatos" de luz no bairro Jardins, em Seropédica, nesta quarta-feira (31), que totalizaram 150 metros de fios. Além disso, houve 27 cortes por inadimplência e a regularização de 18 clientes.

De acordo com a concessionária, funcionários foram até a Rua das Hortências na semana passada para atender um chamado de falta de energia e encontraram uma grande quantidade de “gatos” que estavam sobrecarregando a rede e causando o problema. Motivo pelo qual os agentes retornaram para realizar os cortes.



A ação contou com o apoio de policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).



Em nota, a Light lembrou que o furto de energia é também um dos principais causadores de falta de luz. De acordo com a empresa, a cada 10 clientes regulares, existem outros seis que utilizam ligações irregulares.