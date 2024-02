Suspeito foi preso tentando furtar duas Smart TV's de 32 polegadas - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/02/2024 08:01 | Atualizado 01/02/2024 11:43

Rio - Policiais do 12° BPM (Niterói) prenderam, na noite desta quarta-feira (31), um homem que tentava furtar duas televisões de uma Lojas Americanas, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, os aparelhos foram apreendidos e um segundo suspeito fugiu.

O suspeito tentou furtar duas Smart TV's, da marca LG, de 32 polegadas do estabelecimento, que fica na Rua Quinze de Novembro. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde ficará à disposição da Justiça.

Em nota, a Americanas informou que "está contribuindo com as autoridades para elucidação do caso. Além disso, a companhia vem investindo em segurança com tecnologia de monitoramento remoto, o que contribuiu para a recuperação das mercadorias e prisão de criminosos".