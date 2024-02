Cratera se abre na Rua General Zenóbio da Costa em Vila Isabel, nesta quarta-feira(31). Fotos: Pedro Ivo/ Agência O Dia - PEDRO IVO/ AGENCIA O DIA

Publicado 01/02/2024 09:26 | Atualizado 01/02/2024 09:31

Rio - Moradores de diversos pontos das zonas Norte e Sul do Rio, que já vinham sofrendo com a falta d'água nos últimos dias, devem ter que esperar ainda mais pelo reestabelecimento do sistema. Nesta quinta-feira (1º), a Águas do Rio concluiu um reparo em tubulação de Vila Isabel que vinha afetando o fornecimento de diversos bairros da cidade, mas a normalização do sistema pode levar até 72 horas.

"Continua a saga do 'privatiza que Melhora'. Outra noite sem fornecimento de água em Vila Isabel. Empresinha de mer**. Conta eles sabem mandar. eficiência e eficácia não são prioridade", comentou um morador de Vila Isabel, no Twitter.

De acordo com relatos de moradores, também falta água em bairros como na Tijuca, Maracanã, Grajaú, na Zona Norte, Santa Teresa, no Centro, e em bairros da Zona Sul. "Moro em laranjeiras e aqui nunca teve problema de abastecimento, desde ontem não entra água no prédio", compartilhou um usuário da rede.

A Águas do Rio esclareceu que o reparo na tubulação da Rua Marechal Zenóbio da Costa, em Vila Isabel, foi concluído na manhã desta quinta-feira e que a água já foi religada, mas que o fornecimento pode levar três dias.

Baixada Fluminense

Esse é o mesmo prazo passado pela empresa para os moradores de Duque de Caxias e de Belford Roxo, que foram atingidos pelo rompimento de uma adutora da empresa, nesta quinta-feira, na Avenida Adamastor, no bairro Jardim Xavantes, em Belford Roxo. Por conta do reparo, a distribuição foi interrompida nas duas cidades.

"Descaso total, irresponsabilidade, falta de respeito com quem paga conta. Quatro dias sem água, caixa seca, Centro de Caxias", compartilhou um morador de Duque de Caxias. "Cara é inacreditável, foi só essa@aguas_do_rio meter a mão na distribuição de água, que todo dia é uma m*** diferente. Pelo amor de Deus", criticou um morador de Belford Roxo, também no Twitter.

De acordo com a Águas do Rio, o rompimento da adutora foi identificado por volta das 5h e a empresa já mobilizou seu efetivo para realizar o reparo emergencial da tubulação de grande porte. Para realizar o reparo, a empresa suspendeu o fornecimento de água tratada em Belford Roxo e também em Duque de Caxias.

A empresa explica ainda que a normalização do abastecimento acontecerá, de forma gradativa, assim que o reparo for concluído. A previsão atual é de que a manutenção seja terminada até esta sexta-feira (2).