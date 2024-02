Suspeitas foram encontradas com celulares, carteira e bolsa - Reprodução / Polícia Militar

Rio - Duas colombianas foram presas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, após furtarem um celular dentro de um ônibus da linha 302 (Rodoviária X Alvorada) nesta quarta-feira (31).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados pela vítima quando faziam um patrulhamento de rotina na Barra da Tijuca.



Após uma abordagem, os PMs conseguiram prender as mulheres. Com elas, foram encontrados cinco celulares, uma bolsa e uma carteira.



O caso foi encaminhado à 16ª DP, onde a dupla permanece presa.