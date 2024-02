Agentes apreenderam diversas quentinhas na Barra da Tijuca - Divulgação / Prefeitura do Rio

Agentes apreenderam diversas quentinhas na Barra da Tijuca Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 01/02/2024 11:38

Rio - Mais de 150 itens como materiais de praia, quentinhas e bebidas foram apreendidos nesta quarta-feira (31), no Recreio dos Bandeirantes e na Barra da Tijuca, ambos na Zona Oeste, em uma ação de ordenamento e fiscalização feita pela Prefeitura do Rio. Durante o trabalho, que faz parte da Operação Verão, os agentes ainda aplicaram cinco multas a barraqueiros por cercamento ilegal da área e por falta de urbanidade.



Ao todo 27 guarda-sóis, 48 cadeiras, 56 bebidas diversas que seriam comercializadas ilegalmente, bancos, coolers, além de 33 quentinhas e 100 quilos de frutas foram apreendidos.



"Os barraqueiros sabem que não podem fazer o loteamento das areias, pois é ilegal. A praia é um espaço público e para o uso de todos. A Operação Verão acontece todos os dias na cidade, assim como as ações de ordenamento. Vamos continuar intensificando as fiscalizações para manter a cidade ordenada", declarou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A ação conjunta da Subprefeitura da Barra, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM-Rio), com apoio de agentes do 31º BPM, aconteceu em barracas de venda de alimentos que ficam na areia e em quiosques do Recreio.

Já na Barra os agentes trabalharam na Rua Carlos Oswald, com foco na venda de quentinhas e no estacionamento irregular. Na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, uma van de venda de frutas foi desmobilizada.



"Seguimos atendendo às denúncias e reclamações dos moradores contra a desordem causada pela venda irregular de alimentos. Tanto com relação ao trânsito, quanto com relação ao excesso de lixo deixado nos locais, além dos riscos causados pelo consumo de alimentos com procedências duvidosas", afirmou o subprefeito da Barra, Raphael Lima.

Operação Verão

Desde setembro de 2023 a Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal, reforçou as ações de ordenamento, as fiscalizações e o patrulhamento preventivo em diversos pontos da cidade para aumentar a segurança no deslocamento para as praias e na permanência delas durante o verão.

Os agentes estão atuando nas orlas das zonas Sul, Oeste e Ilha do Governador, além dos parques de Madureira e de Deodoro.