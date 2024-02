Entorno do Aeroporto do Galeão ganhará base do Segurança Presente - Divulgação

Publicado 01/02/2024 12:17

Rio – Uma base do programa Segurança Presente será implementada no Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, depois do Carnaval. O ponto de policiamento vai abranger os dois terminais do aeroporto internacional e os acessos às áreas de embarque e desembarque, além da entrada e saída do estacionamento. A movimentação da estação do BRT Transcarioca também está incluída na área de atuação.

A nova base contará com pelo menos 15 agentes. Ela será responsável pelo corredor até a saída da Ilha. Haverá policiamento a pé, além do uso de carros e motos, segundo o Governo do estado informou nesta quinta-feira (1º).

"O nosso objetivo é ampliar o policiamento para quem chega no estado do Rio de Janeiro, que será sede do encontro do G20 neste ano e terá o mundo se encontrando aqui, passando pelo Galeão", afirmou o governador Cláudio Castro.

O programa teve início em janeiro de 2014, com o Lapa Presente, e hoje atua em 22 municípios do estado, totalizando 40 bases. Já atendeu mais de 400 mil pessoas em vulnerabilidade social, localizou oito mil foragidos da Justiça e conduziu mais de 59 mil suspeitos às delegacias.

Garantia da Lei e da Ordem

Vale ressaltar que os aeroportos e portos do Rio estão no escopo do decreto de garantia da Lei e da Ordem (GLO), recebendo reforço de tropas das Forças Armadas. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de novembro de 2023, após onda de violência do estado do Rio. A operação começou no dia 6 de novembro, com prazo até maio deste ano. O Ministério da Justiça, no entanto, já afirmou que estuda prorrogar a GLO.