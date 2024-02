Eleitores fizeram cadastramento da biometria nos guichês do TRE, na estação Carioca - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 01/02/2024 12:53 | Atualizado 01/02/2024 12:56

Rio - Depois de realizar uma ação entre os dias 23 e 25 de janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) retomou, na manhã desta quinta-feira (1°), a coleta da biometria dos eleitores que ainda não estão cadastrados, na estação Carioca do MetrôRio, no Centro. A estrutura de atendimento foi novamente instalada com 10 guichês, que funcionarão das 9h às 15h até esta sexta-feira (2). Para saber sobre a sua situação biométrica, basta consultar este site

A ação faz parte da campanha "Vem pra Biometria", lançada no dia 22 de janeiro, e conta com o apoio do MetrôRio. Segundo o TRE, nos dias 23, 24 e 25, milhares de cariocas foram atendidos, receberam informações e tiveram a biometria cadastrada na estação.

No Rio de Janeiro, cerca de 4,3 milhões dos votantes ainda não têm a biometria, o que equivale a 34,24% do eleitorado. No dia 22 de janeiro, em uma coletiva na sede do TRE , a Justiça Eleitoral mostrou que dos 12.884.878 eleitores, 65,86% (8.484.915) já estão cadastrados.

Além dos guichês na estação Carioca, os que não tiverem a biometria cadastrada também podem se dirigir a um dos 165 cartórios do estado ou procurar as 18 centrais de atendimento, de 11h às 17h. O interessado deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.



Com a biometria, na hora da votação, haverá uma identificação pela urna eletrônica, por meio do reconhecimento da impressão digital. O sistema biométrico proporciona maior segurança ao processo e as digitais coletadas garantem que cada pessoa seja única no Cadastro Eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor se passar por outro.