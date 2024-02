Rio deverá ter fim de semana com chuva e tempo fechado. Na imagem, a Enseada de Botafogo - Arquivo / Armando Paiva / Agência O DIA

Publicado 02/02/2024 09:47

Rio - A cidade do Rio deverá ter um fim de semana com tempo nublado e chuva. Nesta sexta-feira (2), dia em que se reverencia Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes, o céu amanheceu encoberto, dando uma prévia de como será o sábado (3) e o domingo (4).

Segundo informações do Sistema Alerta Rio, a atuação de um canal de umidade na região Sudeste mantém o tempo instável na cidade. A previsão para hoje é de chuva a qualquer hora do dia, podendo se intensificar à tarde e à noite, quando as pancadas devem ser de moderadas a forte, acompanhadas de rajadas de vento também moderado a forte. Já o céu irá variar entre nublado e encoberto.



As temperaturas seguirão estáveis, com mínima prevista de 21°C e máxima de 33°C.



O panorama de instabilidade vai se manter durante o fim de semana, quando há previsão de chuva fraca de forma isolada nas tardes e noites. Ainda segundo o Alerta Rio, as temperaturas vão apresentar elevação gradual, o que pode propiciar passeios ao ar livre.



No sábado (3), os termômetros podem variar entre 20°C e 35°C, enquanto no domingo (4) entre 21°C e 37°C.



Previsão para próxima semana



A cidade permanecerá com chuvas na segunda (5) e na terça-feira (6), devido à alta umidade. Nos dois dias há previsão de pancadas isoladas e chuvas moderadas nos períodos da tarde e noite.



Na segunda, a máxima deverá ser de 35°C e a mínima de 22°C. Já na terça (6), quando os termômetros entram em declínio, a temperatura deve variar entre 19°C e 32°C.