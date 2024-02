Homem foi preso por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) em Santa Cruz - Divulgação

Publicado 02/02/2024 16:13 | Atualizado 02/02/2024 17:36

Rio - Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (2), por maus-tratos a um cão da raça Pitbull, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O animal foi encontrado enforcado com uma corrente por vizinhos, um dia antes.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o suspeito segurando o corpo do cão já sem vida, com uma corrente amarrada no pescoço e pendurada em uma árvore. De acordo com uma vizinha, antes do cachorro ser encontrado, ela escutou barulhos de pauladas e choro do animal, além de ouvir o tutor dizendo que ia matá-lo. A motivação seria porque o animal teria comido a comida do homem.

Agentes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) foram até o local junto com policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). O secretário Flávio Ganem pediu Justiça para o animal, chamado de Thor.



"É inadmissível que este crime fique impune! O Thor não teve meios de se defender, foi covardemente espancado, além de ter sido pendurado pelo pescoço por uma corrente. Vale lembrar que manter um animal preso em corrente já é crime de maus-tratos conforme lei municipal 6435/2018. Queremos justiça para o Thor", disse.



Segundo a SMPDA, o cão foi levado para necropsia no Instituto Jorge Vastman, onde o laudo apontará a causa da morte. O homem foi localizado na residência de parentes, preso em flagrante e conduzido para a Cidade da Polícia, onde permanecerá detido até a audiência de custódia.