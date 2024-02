Falso entregador Ygor da Silva Gomes, de 23 anos, conhecido como Índio - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/02/2024

Rio - O falso entregador, de 23 anos, vulgo "Índio", que voltou a ser preso após cometer novos crimes de roubo em bairros das zonas Sul, Norte e Centro do Rio, cumpria medidas cautelares desde o dia 19 de dezembro do ano passado. Ygor havia sido preso no dia 30 de novembro de 2023, no entanto o Ministério Público do Rio (MPRJ) deixou de oferecer denúncia contra ele, o que resultou na sua soltura 20 dias depois.

"O Ministério Público deixou de oferecer denúncia, opinando pela revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares, entendendo ser necessária a realização de diligências para apuração da materialidade e autoria [...]. Não me resta senão, relaxar a prisão", escreveu a juíza Daniela Barbosa de Souza, da 23ª Vara Criminal do Rio, no dia 19 de dezembro. O criminoso já possuía sete anotações criminais, sendo três por roubo a mão armada e uma por homicídio.

Durante os 39 dias em liberdade, Ygor voltou a praticar os crimes usando como disfarce roupas de entregador de aplicativo e fazendo uso de uma mochila baú. No último dia 27, segundo a Polícia Civil, ele roubou um homem em uma barbearia na Tijuca, Zona Norte do Rio, enquanto a vítima esperava para cortar o cabelo. Segundo a ocorrência, registrada na 19ª DP (Tijuca), a vítima reagiu e foi baleada no abdômen. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde está em estado grave. Na ocasião, Ygor conseguiu fugir.

Após monitoramento entre policiais do 2º BPM (Botafogo) e 18ª DP (Praça da Bandeira), Ygor foi localizado na Rua São Martinho, no bairro do Estácio. Agora,além das anotações criminais anteriores, o falso entregador também responde por tentativa de latrocínio (roubo seguido de tentativa de morte) e roubo.