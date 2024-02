Visitantes no Cristo Redentor - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/02/2024 17:17 | Atualizado 02/02/2024 18:53

Rio - O Rio de Janeiro, apontado como um dos principais destinos turísticos do mundo, recebeu 1,19 milhão de estrangeiros durante o ano de 2023. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur) nesta sexta-feira (2). Em 2019, no período pré-pandemia, o estado recebeu 1,25 milhão de visitantes, cerca de 60 mil a mais do que a marca do ano passado.

"Nós devolvemos o Rio de Janeiro à prateleira dos principais destinos turísticos do mundo. O número que alcançamos, de quase 1,2 milhão de estrangeiros, mostra que estamos no caminho certo de promoção do Rio de Janeiro no mercado internacional e também na retomada do Galeão. A perspectiva de 14 milhões de passageiros em 2024 no aeroporto internacional nos dá a esperança que teremos um ano ainda melhor que 2023", disse o secretário Gustavo Tutuca.

O ranking dos principais países emissores de turistas ao Rio é liderado pela Argentina, com 30% das chegadas (397 mil), seguida pelo Chile (215 mil) e Estados Unidos (142 mil). De acordo com o Governo do Rio, o Estado investiu para recuperar voos internacionais de importantes companhias aéreas, participou de feiras de turismo ao redor do mundo e promoveu encontros com trades turísticos de outros países. Além disso, o governo também promoveu o retorno de grandes eventos e potencializou a divulgação de 12 regiões turísticas do Rio.

"Trabalhamos muito para chegar a estes números e vamos seguir firmes para melhorar ainda mais esses resultados. Temos um grandioso ano pela frente, com as atividades do G20 no Rio, e queremos receber casa vez mais visitantes. Estamos prontos para acolher pessoas de todo o mundo, que vão se encontrar no RJ e viver experiências incríveis", comemorou o governador Cláudio Castro.

Principais países emissores de turistas ao Rio

1º⁠ ⁠Argentina: 397.763



2º⁠ ⁠Chile: 215.409



3º⁠ ⁠Estados Unidos: 142.600



4º ⁠França: 55.100



5º⁠ ⁠Reino Unido: 36.605



6º ⁠Portugal: 32.201



7º⁠ ⁠Colômbia: 28.804



8º ⁠Alemanha: 28.662



9º⁠ ⁠Uruguai: 25.064



10º⁠ ⁠Itália: 21.727



11º⁠ ⁠Peru: 19.678



12ºEspanha: 19.168