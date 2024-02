A operação IBEJI XXI, da Polícia Federal, tem como objetivo reprimir o abuso sexual infantojuvenil - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/02/2024 17:21 | Atualizado 02/02/2024 18:48

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (2), um homem que armazenava conteúdo pornográfico infantil no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do homem.

As investigações apontaram que o suspeito teria disponibilizado vídeos e fotos de pornografia infantil, além de armazenar arquivos da mesma natureza em seu computador pessoal, o que levou à sua prisão em flagrante.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá criminalmente por armazenar e disponibilizar, via internet, fotografias e vídeos que contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Se somadas, as penas dos crimes podem chegar até 10 anos de prisão.

A operação Ibeji XXI, tem como objetivo reprimir o abuso sexual infanto-juvenil e o compartilhamento e posse de mídias envolvendo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O nome Ibeji é um termo oriundo da mitologia africana associado à proteção das crianças.