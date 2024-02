Trânsito no Viaduto do Gasômetro, por volta das 17h - Reprodução / COR

Publicado 02/02/2024 18:13 | Atualizado 02/02/2024 18:51

Rio - A volta para casa no Rio no início da noite desta sexta (2) foi complicada por causa de uma chuva moderada. O aguaceiro deixou as pistas escorregadias e causou congestionamento, principalmente nas zonas Norte e Oeste. Por volta das 17h45, a chuva perdeu intensidade.

A Ilha do Governador foi um dos principais bairros afetados neste fim de tarde e, por isso, a Linha Vermelha está com trânsito nas proximidades, assim como a Avenida Brasil, entre o Complexo da Maré e Vigário Geral. A Linha Amarela, no sentido Fundão, está com fluxo intenso entre a Avenida Geremário Dantas e o bairro de Água Santa.

Outro bairro que sofreu com o aguaceiro foi Guaratiba, na Zona Oeste, que chegou ao acumulado pluviométrico de 7,2 mm em uma hora.