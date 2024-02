Luiz Carlos Dias Ferreira Filho, de 40 anos, foi preso por agentes da DRFC - Reprodução

Publicado 02/02/2024 19:05

Rio - Luiz Carlos Dias Ferreira Filho, de 40 anos, considerado foragido pela polícia, suspeito de sequestrar a mãe de um policial civil lotado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia), foi preso na tarde desta sexta-feira (2), em Mangaratiba, na Costa Verde. Com diversas anotações criminais, Luiz era alvo de um mandado de prisão preventiva pelo crime de extorsão mediante sequestro expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia.

O crime aconteceu em agosto de 2022. De acordo com as investigações, a mãe passava pelo Centro de São Pedro da Aldeia quando uma mulher e um comparsa agarraram seus braços e a empurraram para dentro de um veículo.

Sob ameaças de morte, ela foi levada para uma agência bancária e recebeu a orientação de comunicar ao gerente que um familiar estaria doente e, por isso, ela teria que fazer um saque de grande valor e mudar a senha do cartão. A mãe do policial sacou R$ 9,5 mil e, posteriormente, os bandidos conseguiram pegar mais R$ 8 mil.

Na quarta-feira (31), o irmão de Luiz Carlos, Laurence Ferreira, foi preso pelo crime no estado de Santa Catarina. Já nesta sexta, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), com apoio da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), prenderam o segundo acusado no distrito de Muriqui.

Luiz foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.