Fagner Wilson Nunes Chamarelli, de 27 anos, foi preso por participar de roubo a carro de luxoReprodução

Publicado 07/02/2024 09:13 | Atualizado 07/02/2024 09:58

Rio - O homem acusado pela morte do porteiro José Jailton de Araújo, de 47 anos , no Centro, foi preso, no fim da noite desta terça-feira (6), no Estácio, Região Central do Rio. Segundo a Polícia Militar, Fagner Wilson Nunes Chamarelli, de 27, roubou um carro de luxo e foi abordado por agentes do 6º BPM (Tijuca) quando tentava fugir com o veículo.

A prisão de Fagner aconteceu na Rua Joaquim Palhares, próximo ao Viaduto Paulo de Frontin. No momento da abordagem, os agentes confirmaram que havia um mandado prisão em aberto no nome do criminoso pela morte do porteiro, além de outras nove passagens policiais.

Segundo a informação da PM, o veículo, da marca BMW, roubado por Fagner seria levado por ele até Duque de Caxias, onde o carro seria negociado. Com o criminoso, foi apreendido uma pistola 9 mm. e três carregadores.

O assalto foi praticado por Fagner e outros comparsas, que conseguiram fugir. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira).

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/3aTuUp5EmG — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2023

Morte de porteiro

A morte do porteiro aconteceu no dia 7 de agosto do ano passado dentro do edifício na Rua Carlos de Carvalho, no Centro. José foi baleado pelo ladrão que se passava por um entregador de aplicativo para assaltar o prédio. Toda ação foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o criminoso chegando em uma motocicleta vermelha, de casaco preto, com capuz, boné e a mochila tipo 'bag' usada para transportar as entregas. Fagner finge ser entregador, até que anuncia o assalto mostrando uma pistola para o porteiro. O assaltante exige que José o acompanhe, lhe dando tapas no rosto.



Em um determinado momento, o porteiro é agredido novamente e reage na tentativa de tomar a arma do bandido. Durante a luta corporal, o suspeito se desvencilha e dispara contra José, que morre na hora. O suspeito parece procurar algo de valor na portaria e foge na sequência.