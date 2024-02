Léo Santana arrastou 500 mil pessoas pela Rua Primeiro de Março - Pedro Ivo / Agência O Dia / Arquivo

Publicado 07/02/2024 11:31

Rio - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pediu à Prefeitura do Rio que retire os desfiles de blocos da Rua Primeiro de Março e suas adjacentes, no Centro, para preservar os bens tombados daquela região. De acordo com o órgão federal, o evento provocou danos nas telas de proteção de alguns edifícios.Em nota, o órgão informou que “não é apropriado que os megablocos sejam realizados na Rua Primeiro de Março, com vibração sonora muito elevada e arrastando multidões, devido à concentração de diversos bens tombados em uma rua de pequenas dimensões, colocando os trios e as pessoas muito próximos dos edifícios”.A orientação é que o começo dos desfiles seja desviado em direção à Avenida Presidente Antônio Carlos, a cerca de um quilômetro da Primeiro de Março. O Instituto recomendou, ainda, especificamente sobre os megablocos, que não liguem seu aparato sonoro até que alcancem a Antônio Carlos.De acordo com o Iphan, em 2024 a quantidade de megablocos no Rio aumentou consideravelmente, assim como o calendário de eventos, que ficou maior em relação aos anos anteriores."Para o próximo ano, o Iphan seguirá aprimorando os protocolos junto à Prefeitura do Rio, de modo a melhor prever as ações necessárias para a mitigação de possíveis danos causados pelo evento do carnaval de forma geral e, em especial, pelos megablocos", completou o órgão.Dentre os que já arrastaram milhares de pessoas pela Rua Primeiro de Março, estão o Bloco da Gold , que contou com a presença do cantor Léo Santana e cerca de 500 mil foliões, e o Bloco da Sapequinha, da cantora Lexa, que arrastou 150 mil pessoas, além do Chora Me Liga e o Bloco da Favorita.