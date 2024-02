Suspeitos estavam dentro de um veículo - Reprodução

Suspeitos estavam dentro de um veículoReprodução

Publicado 11/02/2024 15:58

Rio - Cinco homens foram presos no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã deste domingo (11). Os suspeitos estavam em um carro.

De acordo com a Polícia Militar, homens do 12º BPM (Niterói) realizavam um patrulhamento na Rua Tenente Osório. Os militares abordaram as pessoas no veículo e encontraram diversos materiais criminosos.

Foram apreendidos com os homens uma pistola, cinco carregadores, um cinto N.A comumente utilizado pelas forças armadas, um radiotransmissor e munições. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).