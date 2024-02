Operação de carnaval recolheu mais de mil produtos nesse sábado (10) - Fábio Costa / Seop

Operação de carnaval recolheu mais de mil produtos nesse sábado (10)Fábio Costa / Seop

Publicado 11/02/2024 15:56

Rio - No segundo dia oficial de festa no Rio de Janeiro, a operação de Carnaval , da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), voltou a registrar mais de mil apreensões de produtos que seriam vendidos ilegalmente durante a folia.

De acordo com a balanço, divulgado neste domingo (11), ao longo do dia de ontem (10), os agentes apreenderam cerca de 800 bebidas diversas, sendo 101 em garrafas de vidro, além de 216 itens e objetos que seriam vendidos irregularmente, 22 estruturas, de médio e grande porte, um botijão de gás, canecas, guarda-sóis, isopores e carrinhos.

Ainda no sábado (10), um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante por furtar um cordão de ouro de uma foliã, durante o desfile do Cordão do Bola Preta, no Centro. O suspeito foi encaminhado à 5ª DP (Gomes Freire), onde permanece detido e o objeto foi devolvido à vítima.

Já em outro ponto da cidade, em Madureira, na Zona Norte, uma mulher, de 36 anos, também foi presa, suspeita de ameaçar um casal com uma garrafa de vidro. Ela foi detida com sinais de embriaguez e levada para a 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado como ameaça, resistência e lesão corporal.

Atendimentos Médicos

Durante a passagem dos blocos, a prefeitura registrou oito ações de auxílio ao público, em casos de mal súbito e outras emergências.

Já a partir da noite e ao longo da madrugada, na Marquês de Sapucaí, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 353 atendimentos nos seis postos médicos espalhados pela avenida do samba; 22 pacientes com quadros mais graves foram transferidos para UPAs, CERs ou hospitais de urgência e emergência da rede municipal.

De acordo a pasta, os principais motivos de atendimento foram mal-estar, ingestão de bebidas alcoólicas em excesso, picos de pressão, pequenos cortes e queda da própria altura.

Neste domingo (11), quando começam os desfiles do Grupo Especial, a estrutura de atendimento da SMS vai continuar montada, com um total de 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, 10 poltronas de hidratação e 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel), espalhados nos seis postos montados ao longo do Sambódromo.

As unidades estarão abertas nos setores 1 (concentração), 2, 7, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e na Praça da Apoteose (dispersão), das 19h até às 6h.

Operação no Trânsito

A Cidade do Rio também segue com diversas interdições e proibições no trânsito para passagem de blocos e movimentação de carros alegóricos no entorno do Sambódromo.

De acordo com a CET-Rio, nesse sábado (10), o maior movimento registrado pela manhã foi em direção às saídas da cidade. Já no fim da tarde e início da noite, o retorno das alegorias que desfilaram na sexta (9) para os barracões, somados à movimentação em direção ao Sambódromo para os desfiles, resultaram em algumas retenções na região da Rodoviária, Caju, Francisco Bicalho e Paulo de Frontin.

Ao longo do dia 239 multas foram aplicadas e 49 veículos removidos, sendo uma van pirata. Já os agentes de táxis abordaram 177 profissionais, aplicaram 19 multas e removeram um veículo.



Vale lembrar que nos dias de festa a recomendação da Prefeitura é que os foliões utilizem transporte público e deem preferência para o metrô e trem. Para quem precisa circular de carro, a orientação é evitar as regiões por onde vai haver deslocamento de blocos e de carros alegóricos e buscar rotas alternativas.