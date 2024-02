Lívia: irmã de ex-jogador do FLA - Reprodução

Publicado 11/02/2024 18:44

Rio - A Polícia Civil investiga um suposto caso de falsa venda de ingressos para um camarote no Sambódromo envolvendo Lívia Moura, irmã do ex-jogador Léo Moura. Entre sexta (9) e segunda-feira (12), acontecem os desfiles das escolas de samba da Série Ouro e do Grupo Especial na Sapucaí.

Lívia possui anotações criminais por estelionato em situações semelhantes. Em dezembro de 2022, ela passou a cumprir prisão domiciliar pela venda de ingressos falsos para o Rock In Rio. De acordo com as investigações 16ª DP (Barra da Tijuca), ela participou de um esquema que clonou o site do festival, fazendo com que ao menos 19 pessoas comprassem entradas fraudulentas, sem acesso ao evento.

Em outro caso, Lívia comercializou ingressos para uma empresa, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 20 mil. Após negociações por telefone, os compradores não receberam os bilhetes comprados e um registro de ocorrência foi feito na 13ª DP (Ipanema). Há uma outra investigação na 41ª DP (Tanque) envolvendo a suspeita em um golpe que teria causado prejuízo de R$ 150 mil.

Ainda em 2022, com a repercussão dos casos, Léo Moura chegou a se pronunciar nas redes sociais, lamentando a situação.

"Só quero deixar claro novamente que os problemas da minha irmã são absolutamente dela, infelizmente para a tristeza da família. Não me envolvo e nem compactuo com isso. Se errou, que pague pelos erros e não cometa novamente", escreveu o ex-jogador.

O DIA tenta contato com a defesa de Lívia. O espaço segue aberto a qualquer manifestação.