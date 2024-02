82ª DP de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Rio - Um homem de 21 anos foi preso, na manhã deste domingo (11), por estuprar diversas crianças e adolescentes no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O suspeito já era investigado por ter abusado sexualmente do irmão de criação, de 13 anos. Ele havia prestado depoimento e o inquérito estava em andamento.

No sábado (10), parentes de uma criança de 10 anos descobriram que, em junho do ano passado, o investigado teria estuprado o menino e decidiram agredir o suspeito. Por conta da tentativa de linchamento, o homem foi encaminhado à 82ª DP (Maricá), onde confessou os abusos de ao menos outros 15 jovens e disse ter predileção por vítimas do sexo masculino.

Além disso, afirmou que mantinha relações sexuais com adolescentes na faixa de 14 anos, mas os policiais descobriram que ele estuprava pessoas ainda mais novas. Ainda em depoimento, o rapaz afirmou que não possuía arrependimento porque os relacionamentos eram consentidos.

Como não havia flagrante, o delegado Bruno Gilaberte, titular da distrital, representou pela prisão temporária do suspeito com objetivo de evitar novos casos. "A manutenção da liberdade do investigado representa um risco social intenso, pois há a quase certeza de novos estupros, podendo-se qualificar o investigado, no jargão leigo, como um pedófilo", escreveu o policial.

Após uma manifestação favorável do Ministério Público do Rio (MPRJ), o Plantão Judiciário expediu o mandado de prisão contra o homem.

"O acusado confessou manter relações sexuais com crianças e adolescentes, sendo um estuprador em série, o que denota que sua periculosidade suplanta aquela intrínseca à prática do delito apurado, além de evidenciar a probabilidade de reiteração delitiva", argumentou o MPRJ.

No momento em que foi preso, por volta das 10h deste domingo, o acusado se preparava para fugir para Minas Gerais. A investigação segue em andamento para que outras vítima sejam identificadas e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.