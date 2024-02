PM recuperou carro roubado e apreendeu dois simulacros de pistola e três celulares - Reprodução

Publicado 20/02/2024 10:11 | Atualizado 20/02/2024 12:13

Rio - Uma troca de tiros entre criminosos e PMs terminou com dois suspeitos feridos, na madrugada desta terça-feira (20), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. A quadrilha havia roubado um veículo na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, altura do Posto 6, quando policiais do 31º BPM (Recreio) montaram um cerco para recuperar o veículo.

O bloqueio foi feito na Avenida Salvador Allende, onde ocorreu a tentativa de abordagem e, em seguida, um confronto. Durante a troca de tiros, um dos criminosos tentou fugir atravessando as pistas da via e acabou atropelado por um caminhão. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul.

Outros dois suspeitos foram baleados durante o confronto e levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Três criminosos conseguiram fugir para área de mata às margens da Avenida Salvador Allende.

Com presos, os PMs recuperaram o carro roubado, um Volkswagen T-Cross, na cor cinza, além de apreenderem dois simulacros de pistola e três celulares. O material foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.