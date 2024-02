Lindenberg Vieira da Silva, de 34 anos, conhecido como Mago Lindo, foi preso em esconderijo no Complexo do Chapadão - Reprodução

Publicado 21/02/2024 08:19 | Atualizado 21/02/2024 12:11

Rio - Um criminoso apontado como líder do Comando Vermelho (CV) na Paraíba foi preso, nesta quarta-feira (21), durante operação policial no Complexo do Chapadão, em Anchieta, Zona Norte do Rio. Lindemberg Vieira da Silva, de 34 anos, conhecido como o "Mago Lindo", é alvo de dois mandados de prisão por crimes de tráfico e porte ilegal de armas, além de ser o mandante da queima de ônibus na cidade de João Pessoa. O caso resultou na morte do motorista do coletivo.

Coordenada entre a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da Polícia Civil do Rio, e equipes da Polícia Civil da Paraíba, a operação encontrou Lindemberg dentro de um imóvel na comunidade do Chapadão. Segundo os investigadores, o local vinha sendo usado pelo traficante como um "escritório do crime" de onde seguia ordenando ações da quadrilha que comanda.

O traficante da Paraíba estaria aqui no Rio desde o início de 2023, quando lideranças do CV do Rio decidiram estreitar laços com membro de facção que atuava na Paraíba. O núcleo da facção liderado por Lindemberg fica na cidade de Bayeux, que fica bem próximo da capital João Pessoa, onde o líder teria ordenado seu último ataque, em julho do ano passado.

No caso em questão, criminosos comandados pelo traficante sequestraram e incendiaram um ônibus, impedindo que os ocupantes saíssem do coletivo. Por conta da ação, cinco passageiros tiveram queimaduras. O motorista chegou a ser socorrido com 54% do corpo queimado, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com os investigadores, a intenção do ataque era promover a desestabilização da segurança pública do Estado e atribuir a ação criminosa a uma facção rival.

Durante a operação desta quarta-feira (21) no Complexo do Chapadão não foram registradas trocas de tiro. A corporação confirmou que nenhum disparo foi efetuado na ação. A ação também contou com o apoio de PMs do 41º BPM (Irajá).

Outras operações

A Vila Kennedy, Zona Oeste, também é alvo de uma operação da PM desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21). Na comunidade, agentes prenderam um criminoso em flagrante. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, um carregador, uma granada e drogas.

Na favela da Muzema, equipes dos batalhões de Operações Especiais (Bope), de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) atuam para efetuar prisões e apreensões. A operação é realizada após traficantes do CV tomaram o controle da região, que até então era dominada pela milícia.