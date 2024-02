Momento em que raio atinge o Cristo Redentor nesta quarta-feira (21) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/02/2024 17:29 | Atualizado 21/02/2024 17:47

Rio- Um raio atingiu o monumento do Cristo Redentor na tarde desta quarta-feira (21). Em um vídeo divulgado nas redes sociais do Padre Omar, reitor do reitor do Santuário Cristo Redentor, é possível ver o exato momento em que a construção é atingida enquanto um casal se beija. Não houve feridos.

Por meio de nota, o Santuário Cristo Redentor informou que a capela que fica dentro do monumento foi rapidamente esvaziada e o Padre Omar mobilizou a equipe técnica de manutenção para conferir possíveis os danos, incluindo o sistema de iluminação e equipamentos eletrônicos.