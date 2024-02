Polícia Federal cumpriu dois mandados contra foragido - Arquivo / Agência O Dia

Polícia Federal cumpriu dois mandados contra foragidoArquivo / Agência O Dia

Publicado 22/02/2024 12:52

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu, em flagrante, na manhã desta quinta-feira (22), em Bangu, Zona Oeste do Rio, um traficante de drogas de Santa Catarina (SC). O bandido estava na lista dos mais procurados do estado do Sul e possuía dois mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado, associação ao tráfico e organização criminosa.

Segundo a PF, durante a ação conjunta da Delegacia de Proteção ao Patrimônio e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado dos dois estados, o traficante foi encontrado com 44 gramas de maconha e um comprimido de ecstasy, o que caracterizou a prisão em flagrante.

O preso, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Centro.