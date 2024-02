A prisão aconteceu nesta quinta-feira (22) - Divulgação/37ªDP

22/02/2024

Rio - Thiago da Silva Santos Bento e Lucas de Carvalho Gonçalves do Santos foram presos em flagrante acusados de participação em milícia e receptação qualificada, nesta quinta-feira (22), na Ilha do Governador, Zona Norte. Os dois foram encontrados em um local conhecido como Colônia dos Pescadores, após denúncias de que estariam ameaçando e proibindo a instalação e manutenção de internet no local.

Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) encontram os acusados 'trabalhando' em um poste e ao pedir informações sobre o serviço prestado, foram informados que representavam a empresa Nigercom, com sede na Comunidade Boogie Woogie.

A dupla foi levada para a delegacia e os materiais de instalação e manutenção do serviço ofertado apreendidos. Os equipamentos pertencem exclusivamente a concessionárias de grande porte e legalizadas.

Em investigação preliminar, a polícia apurou ainda que cabos e equipamentos das empresas oficiais eram retirados e danificados, e operadores eram proibidos de entrar na comunidade para reparo, deixando a comunidade local vinculada a empresa estipulada pela organização criminosa.

"Os presos integram um grupo que atua na localidade coagindo moradores a contratar a empresa situada na comunidade, destruindo equipamentos das concessionárias regulares e impondo uma exclusividade na prestação de serviços, cobrando valores abusivos dos moradores", disse o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP.

Os acusados foram presos em flagrante e levados para Benfica, onde estão à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.