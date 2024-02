Homem foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República) - Reprodução / Google Maps

Homem foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República)Reprodução / Google Maps

Publicado 23/02/2024 12:41 | Atualizado 23/02/2024 12:42

Rio – Policiais do Grupamento de Patrulhamento em Ferrovias (GPFer) prenderam um homem foragido da Justiça por homicídio na manhã de quinta-feira (22), no Centro, através de câmeras de reconhecimento facial instaladas em uma das áreas de atuação da corporação. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes e encaminhado para a 4ª DP (Praça da República).

PM intensificou uso de reconhecimento facial após ano novo

A Polícia Militar ampliou o uso de equipamentos de reconhecimento facial após o sucesso na festa do Réveillon , em Copacabana, Zona Sul do Rio. O sistema já havia sido utilizado pela corporação em estádios de futebol. Com uma câmera, ele identifica a pessoa e, com base nos dados de foragidos, encontra os suspeitos procurados pela Justiça.

O software de reconhecimento facial foi utilizado no Carnaval e ajudou a realizar prisões. A corporação informa que, ao todo, 11 prisões foram feitas com o uso da tecnologia no período festivo.