Lula e Paes se cumprimentam em inauguração do Terminal Gentileza Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/02/2024 16:24 | Atualizado 23/02/2024 18:56



Rio - A cerimônia de inauguração do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), localizado nas imediações da Rodoviária do Rio, na Zona Portuária, reuniu centenas de pessoas, além de autoridades - como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito Eduardo Paes (PSD) -, na tarde desta sexta-feira (23). A abertura oficial do TIG será neste sábado (24) , marcando o início da operação gradual da Transbrasil, novo corredor de BRT da cidade.

O Intermodal Gentileza será o maior terminal integrador de transporte público do Rio de Janeiro, conectando o BRT ao VLT e às linhas de ônibus municipais. Também será um dos dois terminais que vão atender o Transbrasil. Com 26 quilômetros de extensão e 18 estações, o corredor expresso conectará Deodoro, na Zona Oeste, ao Centro do Rio, passando por 18 bairros e com previsão para transportar 250 mil pessoas por dia até 2030.

Com a casa cheia, Paes comentou a importância do terminal para a população, que vai passar menos tempo no transporte público. "Estamos inaugurando o coração do transporte do Rio, na entrada do centro da cidade, para a gente atender o povo. Aqui vão funcionar todos os modais de transporte, BRT, VLT e ônibus, para mudar a vida das pessoas. A gente estava agora com a dona Andréia, que mora no Irajá, e vem muito ao Centro. A vida dela vai deixar de ser uma viagem de duas horas para ser uma viagem de 20/25 minutos. Ela se cansava mais indo e voltando do que trabalhando", comentou.

O prefeito falou ainda sobre 'gentileza', que nomeia o terminal. "Essa obra foi feita para integrar a Região Metropolitana do Rio. Tem um montão de gente na Baixada de Nova Iguaçu, Caxias, Belford Roxo, que estão contemplados nesta obra. Gentileza gera gentileza, cuidem um dos outros, da cidade de vocês. Precisamos combater o vandalismo, o ódio, afastar o mal e seguir o caminho do bem. Nada disso é meu ou de prefeitura, é de vocês! O que a gente inaugura aqui hoje não é só um terminal, é uma lembrança constante de ser gentil e ser cidadão. O amor se esconde nas coisas pequenas, só assim vamos conseguir uma cidade melhor", finalizou.

Já o presidente Lula, complementando Paes, reforçou que a partir da inauguração toda a população terá mais tempo de qualidade no deslocamento de casa até o trabalho. "O povo não pode esperar um transporte vagabundo que leva 3h/3h30 pra chegar ao trabalho. Esse terminal tem transportes múltiplos. O malandro que chega em casa tarde dizendo que demorou por causa do ônibus, agora parou, não vai ter mais isso, porque vão ser apenas 25 minutos", destacou.

Durante a cerimônia, o presidente também brincou sobre seu amor a 'cidade maravilhosa' e destacou a importância que o estado tem para o Brasil. "Toda cidade que eu for agora, vou ter que dizer que amo, porque se passar a história que eu só amo o Rio não vai ficar bem pro restante do Brasil […] Mas o Rio tem que ser cuidado de forma especial porque é o cartão postal desse país e de qualquer lugar do mundo que a gente for", disse.

Por fim, Lula criticou o governo anterior e elogiou a gestão atual. "Nunca faltei quando a cidade precisou, porque quanto melhor tiver o RJ, melhor está o Brasil. Espero que vocês saibam fazer essa diferença em quem trabalha e faz as coisas e quem só fala bobagem e asneira", finalizou.

Quem também esteve presente na cerimônia foi o ministro das Cidades, Jader Filho, que informou que o governo investiu R$ 2 bilhões nas obras de integração do terminal.

"O que vale é dar para a população qualidade de vida, porque ao invés da população perder tempo no trânsito, vão ficar com suas famílias, fazer o que quiserem. Obras como essa no Rio e no Brasil vão voltar a acontecer", reforçou.

No discurso, o ministro disse também que está conversando com o Eduardo Paes sobre obras no canal de Acari, na Zona Norte, que costuma provocar alagamentos durante as chuvas. "Vamos continuar fazendo muito pelo Rio, porque temos muito amor pela cidade", acrescentou.



O evento também contou com a presença da primeira-dama Janja, da mulher do prefeito, Cristine Paes, do presidente do Partido dos Trabalhadores do estado, Joãozinho, e de ministros como Anielle Franco, de Igualdade Racial. Além dos secretários municipais de Saúde, Daniel Soranz, do Esporte, Guilherme Schleder, Educação, Renan Ferreirinha e a secretária do Transporte, Maína Celidonio. O presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Caiado, também participou do evento. Assim como representantes da CCR e Mobi-Rio.



Outras personalidades políticas também estiveram presentes, são elas: André Ceciliano, Rodrigo Neves, Marcelo Freixo, Benedita da Silva, Dimas Gadelha, e Pedro Paulo.

Expectativa da população

Antes da chegada das autoridades, a população aproveitou a cerimônia de inauguração em clima de festa. Isso porque o local contou com a distribuição do tradicional biscoito Globo e matte, cachorro quente, pipoca e água. Além de músicas de todos os ritmos que levantaram o astral em meio ao calor que fazia durante a tarde.

Moradores da Zona Oeste, por exemplo, fizeram questão de prestigiar a inauguração do espaço. "Espero melhorias, porque de lá pra cá é longe. Achei que o terminal ficou muito bom. Pra quem mora na Zona Oeste e tem que usar a Avenida Brasil vai ser ótimo", disse Maria Celina, 62 anos.



"Eu moro na Zona Oeste e vou muito para o Centro do Rio. Vai ser muito bom! Estou achando maravilhoso”, complementou Zélia Oliveira.



O evento reuniu também moradores de outras regiões, como foi o caso de Zalene Santana e Maria do Carmo, ambas de Coelho Neto, na Zona Norte. "Uma vez na semana estou sempre aqui no Centro. Estava necessitada! Estou ansiosa para a inauguração", comentou Zalene, que trabalha com educação.



Já a aposentada Maria do Carmo, de 70 anos, contou que agora poderá sair mais de casa. "Eu estou aqui hoje pela primeira vez porque não costumo sair de casa, mas estou curtindo muito. Agora fica mais fácil", disse.



O Terminal



Quando estiver em plena operação, o TIG permitirá que os passageiros cariocas possam acessar, dentro do terminal, o novo BRT Transbrasil, além de duas linhas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que ligará o terminal ao Aeroporto Santos Dumont e às Barcas. Dentro do TIG, os usuários do novo corredor também poderão se conectar a 14 linhas de ônibus municipais, sendo cinco delas já neste sábado (24) e outras cinco a partir de 16 de março.



Também a partir deste sábado, será possível acessar uma linha de VLT dentro do TIG. Ela dará acesso a pontos como o Aeroporto Santos Dumont, a Avenida Rio Branco, a Praça Mauá ou a Orla Conde.



Transbrasil



Este é o quarto corredor de BRT a ser inaugurado na cidade, ampliando o sistema de transporte, que já opera com Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. A abertura do Transbrasil será em etapas:



Fase 1 (24/2 até 29/3):



Terá os ônibus articulados circulando no trecho entre o bairro da Penha e o TIG no horário das 12h às 14h, com intervalos de 10 minutos entre as viagens e tempo de percurso de 20 minutos. O preço da passagem (R$ 4,30) será o mesmo cobrado em todos os modais municipais.



Os ônibus saem da Penha, fazem paradas nas estações Ibiapina, Olaria, C. de Moraes e Santa Luzia, antes de entrarem na Transbrasil e seguirem direto, sem paradas, até o Terminal Gentileza



Para atender à demanda dos passageiros que utilizam o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), uma linha expressa de ônibus executivos TIG x GIG, sem paradas nas estações, entrará em operação todos os dias, das 6h à meia-noite, com intervalos previstos de 20 minutos.



O tempo de viagem é estimado em 16 minutos. Os ônibus terão bagageiros e uma sala de espera à disposição dos passageiros no Terminal Gentileza. O valor da tarifa será de R$ 15, e a passagem poderá ser paga com Jaé ou Riocard.



Fase 2 (a partir de 30/3):



A partir de 30 de março, o BRT Transbrasil começará a operar de Deodoro ao Terminal Gentileza, com horário mais ampliado, das 10h às 15h. Também nesta data, será iniciada a operação da calha segregada do BRT. Significa que a faixa da esquerda da seletiva, exclusiva para BRTs, será limitada por segregadores.



Já a faixa da direita da seletiva poderá ser usada por ônibus, veículos de serviço e táxis. Elas serão limitadas com pintura, e funcionarão todos os dias da semana. Nos trechos junto às estações, para garantir segurança na ultrapassagem dos BRTs expressos, a faixa seletiva será segregada com tachões. Em trechos de calha singela, apenas ônibus e BRTs serão permitidos.



Linhas de ônibus municipais



Das 14 linhas de ônibus municipais previstas para operar dentro do TIG, cinco delas, que tinham como destino o entorno da rodoviária, já estarão operando no local neste sábado. São elas:

Linha 104 (São Conrado – Terminal Gentileza) Linha 133 (Largo do Machado – Terminal Gentileza) Linha 301 (Terminal Gentileza – Barra da Tijuca) Linha 302 (Terminal Gentileza – Terminal Alvorada) Linha 353 (Praça Seca – Terminal Gentileza)

A partir de 16 de março, outras cinco linhas municipais passam a operar no TIG. São elas:



Linha 108 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

Linha 110 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

Linha 112 (Terminal Gentileza – Alto da Gávea)

Linha 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro) Linha SV 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)

VLT



Com a inauguração do Terminal Gentileza, o VLT Carioca amplia a operação da sua linha 1, que passa a circular entre o TIG x Santos Dumont, a partir deste sábado. O traçado TIG x Santos Dumont pode ser feito pelos passageiros em cerca de 30 minutos. O horário de funcionamento está mantido: das 6h à meia-noite.



Com a mudança, os passageiros que estiverem nessa linha e desejarem desembarcar em Praia Formosa, a orientação será a baldeação na estação Rodoviária, para a linha 2 (que terá seu percurso Praça XV x Praia Formosa) mantido, naturalmente.



A troca de linha é necessária apenas nesse caso, sem custos adicionais. Para o cliente da linha 2, com destino à Praia Formosa, não haverá mudança.



Até o dia 30 de março, está prevista a inauguração da linha 4 do VLT para atender o terminal Gentileza. O novo trajeto, que liga a Praça XV ao TIG, terá duração de 29 minutos.



A passagem do VLT custa R$ 4,30 e cada usuário deve ter o próprio cartão para embarque. Ele pode ser comprado ou carregado nas paradas e estações, que contam ainda com terminais para consulta de saldo, desbloqueio de cartões e liberação de recarga on-line. É recomendado inserir antecipadamente os créditos para ida e volta.