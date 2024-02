Parte do telhado caído no pátio da escola - Foto: Divulgação/Defesa Civil

Parte do telhado caído no pátio da escolaFoto: Divulgação/Defesa Civil

Publicado 26/02/2024 14:51 | Atualizado 26/02/2024 19:16

Rio - Parte de um telhado e uma caixa d'água desabaram, na manhã desta segunda-feira (26), na Escola Municipal Jorge Jabour, na Rua Raul Azevedo, nº 442, no bairro do Jabour, Zona Oeste. Os bombeiros foram acionados às 7h58, horário em que alunos e professores já estavam no colégio. Como os estudantes estavam no pátio, não houve feridos.



A Defesa Civil Municipal informou ao DIA que foi acionada na manhã desta segunda-feira (26) em função da ocorrência. "Foi constatado que uma laje da escola colapsou, provocando a queda do telhado e da caixa d'água da unidade de ensino. O local foi completamente isolado", comunicou o órgão, por meio de nota.

Representantes da Riourbe também estiveram na escola, que permanece interditado. "Amanhã (terça-feira) será feita uma nova vistoria com o local já limpo para elaborar os próximos passos ao longo da semana".



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), as aulas foram suspensas e a energia foi desligada. Os 390 alunos (1º ao 5º ano) serão atendidos em outra unidade, próxima a Escola Jorge Jabour, até que todos os reparos necessários sejam feitos".

Ainda segundo a pasta, a unidade passa por manutenções de rotina, mas nenhum problema havia sido detectado.