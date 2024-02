Moradores de Nova Iguaçu vão receber orientações para prevenir dengue - Divulgação / Cedae

Moradores de Nova Iguaçu vão receber orientações para prevenir dengueDivulgação / Cedae

Publicado 27/02/2024 10:16

Rio - Os moradores do bairro Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, na Baixada, vão poder aprender mais prevenção e cuidados com a dengue, nesta quarta-feira (28), das 10h às 12h, durante uma ação educativa da Cedae, que irá abordar a doença e outros temas sobre saneamento. O encontro acontecerá no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Águas de Guandu.

A atividade, aberta ao público, será apresentada pelo biólogo Elton Ataide, que vai orientar sobre a importância da limpeza de caixas d'água, eliminação de focos de água parada e outras medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito. O especialista também vai falar sobre os principais sintomas da doença e quais cuidados devem ser tomados ao identificar possíveis sinais de infecção.



"Realizamos esse trabalho de conscientização desde 2016 e, frente à atual epidemia de dengue, nosso objetivo é intensificar os esforços para combater a propagação da doença e reduzir a incidência de novos casos de dengue na região", explica Priscila Sia, assistente social da Cedae.



O estado do Rio já registrou seis mortos por dengue em 2024.

O CRAS Águas de Guandu fica na rua Arco Íris, s/n°, Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu.