Segundo a Light, o furto de energia na cidade do Rio abasteceria o município de Nova Iguaçu por quatro anos.Redes Sociais / Light

Publicado 27/02/2024 10:57 | Atualizado 27/02/2024 10:59

Rio - Um levantamento feito pela Light indica que a cada cinco clientes regulares, outros três furtam energia através de gatos no Rio. Divulgado na última quinta-feira (22), o estudo indica que o prejuízo anual para a companhia é de cerca R$ 750 milhões. Segundo a concessionária, somente no ano passado, mais de 610 mil imóveis foram inspecionados por possíveis fraudes.

A última dessas fiscalizações ocorreu na Zona Oeste, onde três estabelecimentos comerciais foram flagrados furtando energia da rede elétrica. Uma lanchonete, um depósito e um mercado, em Seropédica e Campo Grande, estavam conectados direto na rede elétrica, sem passar pelos relógios medidores instalados pela empresa. A ação contou com apoio da Polícia Militar.



O "gato" instalado pelos estabelecimentos faziam com que as unidades deixassem de pagar aproximadamente 35Mwh, o que equivale ao valor de R$ 25 mil em contas de energia, de acordo com estimativas da Light.



Além de ser crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de oito anos de prisão, o furto de energia é também um dos principais causadores de falta de luz.

Em nota, a Light explica que com as redes projetadas apenas para atender aos clientes cadastrados, quando o número de "gatos" é muito elevado, como acontece nas comunidades cariocas, há uma sobrecarga dos transformadores e, consequentemente, uma queda de energia. A situação se agrava no verão, quando mais aparelhos de consumo elevado, como ar-condicionado são utilizados.



Em muitos lugares, o volume de ligações clandestinas é até 5 vezes superior à demanda suportada pelo transformador, o que sobrecarrega e danifica o equipamento, causando falta de luz.