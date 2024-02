Corpo é encontrado esquartejado dentro de caçamba de lixo em Vila Isabel - Reprodução / Internet

Publicado 27/02/2024 11:43 | Atualizado 27/02/2024 12:42

Rio - Um corpo foi encontrado esquartejado dentro de uma caçamba de lixo, na rua Major Barros, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados e, ao chegarem ao local, identificaram o corpo coberto com entulhos e pedras.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, e nem outros detalhes do crime. A suspeita inicial é de que tenha sido uma ação de traficantes da região.

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dará continuidade às investigações. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a vítima e as circunstâncias da morte.