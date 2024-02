Luiz Carlos e Valcir Júlio estão presos de forma preventiva - Divulgação

Publicado 27/02/2024 17:11 | Atualizado 27/02/2024 17:26

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, entre esta segunda (26) e terça-feira (27), Luiz Carlos França da Silva, de 40 anos, e Valcir Júlio de Andrade Marques, de 38, por furtar cinco vezes uma mesma casa no bairro Santa Rosa, em Niterói.



De acordo com relatos da vítima, os crimes foram cometidos em novembro do ano passado, durante cinco dias consecutivos. Os dois chegaram a ser presos em 6 de novembro, mas foram soltos após habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 20 de dezembro.



Na quinta-feira passada (22), durante audiência, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação. Como os réus não compareceram à oitiva, a juíza Larissa Nunes Sally, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, decretou a prisão preventiva da dupla. Ambos descumpriram a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, conforme determinado na liminar do STJ.

"Ocorre que os acusados nunca cumpriram a medida cautelar imposta, e estão em local incerto, o que coloca em risco a eventual aplicação da lei penal, além do risco à ordem pública, eis que ambos os réus têm conduta criminal habitual", alegou o Ministério Público.



Luiz Carlos foi o primeiro a ser preso, na tarde desta segunda. Os agentes identificaram um homem com características semelhantes às descritas na Rua Marechal Deodoro, próximo a faculdade Universo. Já Valcir foi detido na manhã desta terça, após patrulhamento de rotina na Rua Marquês de Caxias.

Eles foram encaminhados para à 76ª DP (Niterói). O processo segue, agora, para apresentação das alegações finais pela acusação e defesa dos réus.