Uma pessoa foi detida e encaminhada para a Cidade da Polícia, no RioDivulgação

Publicado 27/02/2024 17:16

Rio - Uma operação da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) flagrou, na manhã desta segunda (26), furto de água e energia elétrica em um lava a jato, no Barreto, na Zona Norte de Niterói. Uma pessoa foi detida e encaminhada para a Cidade da Polícia, no Rio. A ação foi acompanhada pelas concessionárias Águas de Niterói e Enel Distribuição Rio, responsáveis pelo fornecimento de água e energia na cidade.



A Águas de Niterói identificou que o lava a jato estava conectado à rede de distribuição de água de forma clandestina. Os técnicos da empresa retiraram os aparelhos usados no furto. O estabelecimento já havia sido notificado diversas vezes pela concessionária e estava com o abastecimento suspenso desde junho de 2023. Após vistorias, foi notada uma nova irregularidade no estabelecimento e a empresa acionou a DDSD.



A equipe da Enel encontrou uma ligação direta em três fases, sem passar pelo aparelho de medição de consumo. A irregularidade também foi removida.