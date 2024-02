O mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, põe seus ovos à beira de água parada - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 29/02/2024 06:46 | Atualizado 29/02/2024 10:22

Rio - O número de mortes por dengue no estado do Rio subiu para 10 nesta quarta-feira (28). O caso mais recente foi registrado em Resende, no Sul Fluminense, que contabiliza dois óbitos pela doença. As informações estão disponíveis no painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde.

Segundo a prefeitura do município, a primeira vítima foi um idoso de 87 anos , morador do bairro Cidade Alegria. Ao todo, já foram confirmados 1.679 casos de dengue na região. A segunda vítima ainda não teve a idade divulgada.

Até quarta (28), o estado investigava outros 75.790 mil casos prováveis da doença. Os números ainda não foram atualizados.

Vacinação



A Secretaria Municipal de Saúde do Rio antecipou, nesta terça-feira (27), a vacinação contra a dengue para crianças de 11 anos. O imunizante estava disponível ao grupo de 10 anos, desde a última sexta (23).



Cidades da Baixada Fluminense também aderiram. Além de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Seropédica, outras sete cidades da região começaram a aplicação, entre esta segunda (26) e terça-feira (27). A campanha prioriza crianças de 10 e 11 anos, mas pretende chegar na faixa dos 14 de forma gradual.



Magé, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Itaguaí, Belford Roxo e Queimados são as cidades que começaram a aplicar no início desta semana. Na última quinta-feira (22), chegaram mais de 230 mil doses da vacina na Central Geral de Armazenamento da Secretaria Estadual de Saúde, em Niterói, na Região Metropolitana, que foram distribuídas para diversas regiões do Rio.



Sintomas e recomendações



Os sintomas mais comuns da dengue são febre, dor muscular, dor de cabeça, náusea e dor nas costas. Entre as recomendações gerais para eliminação dos criadouros do mosquito que transmite a dengue, a secretaria listou a eliminação de pratos de plantas ou o uso de um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água; o descarte de pneus usados em postos de coleta da refeitura; a retirada dos quintais de objetos como potes e garrafas, que acumulam água; verificação de possíveis vazamentos em qualquer fonte de água; tampar ralos; manter o vaso sanitário sempre fechado; identificar sinais de umidade em calhas e lajes; verificar a presença de organismos vivos na água de piscinas ou fontes ornamentais.