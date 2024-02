Leandro Oliveira Justo, 38 anos, é acusado de tentar matar a mulher grávida - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 29/02/2024 16:20 | Atualizado 29/02/2024 16:43

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (29), um cartaz que pede informações sobre a localização de Leandro de Oliveira Justo, de 38 anos, que está foragido. Ele é acusado de tentar matar a mulher grávida de sete meses após uma discussão em janeiro deste ano, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo, Leandro chegou embriagado em casa e pediu dinheiro à mulher para que continuasse bebendo. Irritado após a negativa da vítima, ele atacou a grávida com garrafadas e facadas. A moça recebeu atendimento no Hospital Municipal de Belford Roxo e, posteriormente, passou por exame de corpo de delito.

No fim de janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra Leandro pelo crime de violência doméstica. O acusado já possuía outra anotação criminal por ameaça, registrada em 2015. Até o momento, o suspeito não foi encontrado e é considerado foragido.

O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização de foragidos sejam passadas por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ