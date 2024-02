Prisão foi decorrente de uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul - Internet

Publicado 29/02/2024 15:05

Rio - Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta quinta-feira (29), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, uma mulher suspeita de integrar uma quadrilha que pratica o golpe do bilhete premiado. Segundo investigações, o grupo de criminosos já extorquiu cerca de R$ 600 mil das vítimas.

Neste crime, a quadrilha aborda as vítimas, até mesmo nas ruas, e pede ajuda para resgatar um falso prêmio. Depois, convence os alvos a darem dinheiro ou objetos de valor em troca de um suposto bilhete premiado. De acordo com a polícia, a mulher recebeu o dinheiro do golpe na conta bancária e repassou a outro integrante da organização.

A 125° DP (São Pedro da Aldeia) informou que a prisão foi decorrente de uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em quatro estados do país. Até o momento, seis pessoas foram presas.

Contra a mulher foi cumprido um mandado de busca e apreensão e prisão temporária.