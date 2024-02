Rio de Janeiro vive epidemia de dengue em meio à alta de covid-19 - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/02/2024 15:16 | Atualizado 29/02/2024 15:19

Rio - O Rio de Janeiro vive a maior epidemia de dengue da história, de acordo com projeções da Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ), com 10 mortes e 75.790 mil casos prováveis da doença . Ao mesmo tempo, conforme a última atualização do Painel Covid-19 do estado, 124 pessoas morreram em decorrência do coronavírus desde o início do ano . Essas duas doenças mais graves, além da rotineira gripe, são caracterizadas por sintomas similares, como febre, cansaço, dores no corpo e mal-estar.Então como saber diferenciar joio do trigo?bateu um papo com o infectologista Renato Kfouri, especialista no assunto, que esclareceu possíveis dúvidas sobre infecções virais. Kfouri é mestre pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e atual presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria."Gripe e covid-19 são doenças respiratórias, portanto você tem sintomas respiratórios: tosse, dor de garganta, dor no peito, coriza, secreção, falta de ar (além de alterações do olfato e paladar) não estão presentes na dengue, que não é respiratório. Febre, dor de cabeça e mal-estar são sintomas comuns. É muito difícil diferenciar a covid-19 de uma gripe, de um resfriado ou qualquer vírus respiratório. Só com testes e diagnósticos médicos. Quem chega com tosse, coriza e febre, pode ser qualquer coisa. [...] Em relação a dengue, os sintomas clássicos são dores nas articulações, manchas avermelhadas pelo corpo, diarreia, dores musculares e dores nos olhos".