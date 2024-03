PM foi socorrido e levado para o Hospital Central da Polícia Militar - Reprodução/Redes sociais

PM foi socorrido e levado para o Hospital Central da Polícia MilitarReprodução/Redes sociais

Publicado 01/03/2024 16:11

Rio - Um policial militar do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foi atropelado durante balizamento do trânsito na Linha Vermelha, na última quarta-feira (28). De acordo com o comando da unidade, o militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, na Zona Norte do Rio, e seu estado é estável.

O motorista foi conduzido à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência foi registrada. Ele também passou por teste de alcoolemia, que não acusou embriaguez. De acordo com o delegado titular da distrital, Álvaro de Oliveira, pelo Código de Trânsito e demais leis aplicáveis, não foi o caso de prisão em flagrante. "Foi feito o registro de ocorrência e as investigações continuam", disse.