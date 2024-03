Evento foi interrompido durante ação da Seop na Avenida Abelardo Bueno - Divulgação

Evento foi interrompido durante ação da Seop na Avenida Abelardo BuenoDivulgação

Publicado 01/03/2024 14:30 | Atualizado 01/03/2024 15:27

Rio - Uma corrida clandestina de carros, conhecida como "racha", foi interrompida por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) na Avenida Abelardo Bueno, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (29). Segundo a pasta, a ação ocorreu após denúncias de moradores.

Segundo as denúncias, um grupo de jovens costuma exibir seus carros de luxo e tunados para apostar corridas na via e no entorno. De acordo com a Seop, o encontro costuma acontecer em um posto de gasolina da avenida. A loja de conveniência do posto foi autuada por utilizar mesas na área externa para o consumo de bebidas alcoólicas, prática proibida por lei. Além disso, um carro e uma moto foram rebocados na ação.

Em junho do ano passado, uma operação como essa foi realizada no mesmo local. O 'pega' é caracterizado como uma disputa de demonstração de manobras dos veículos em via pública. O condutor que é flagrado realizando 'racha' comete uma infração gravíssima, perde 7 pontos na carteira, e recebe uma multa no valor de R$ 2,9 mil.



A subprefeita de Jacarepaguá, Marli Peçanha, esteve no local e afirmou que o objetivo da ação é manter a ordem e trazer tranquilidade para os moradores e comerciantes. Disse, ainda, que se o grupo aparecer no local novamente, haverá uma nova ação para "coibir as atitudes inconsequentes".

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal, Detran.RJ e Coordenação de Licenciamento e Fiscalização (CLF).