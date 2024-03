Tempo fechado na praia de Ipanema - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Tempo fechado na praia de IpanemaPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 01/03/2024 14:20 | Atualizado 01/03/2024 15:26

Rio - Após dias de calor intenso, núcleos de chuva atuam sobre o oceano e se deslocam para a cidade do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (1º), o Sistema Alerta Rio reforçou que o Município corre altos riscos de registrar ocorrências, assim como seu impacto potencial para a população. Desde quinta-feira (29), segundo o Centro de Operações Rio (COR), o município está em estágio operacional 2, quando há risco de ocorrências de alto impacto na cidade.

A previsão é de pancadas de chuvas isoladas, com intensidade moderada a forte (até 25mm), além de raios e rajadas de vento moderado a forte (entre 46 e 70km/h). As temperaturas permanecem estáveis, com mínima prevista de 22°C e máxima de 34°C.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos no Centro e Noroeste Fluminense, além das regiões Metropolitana e Serrana, "que podem gerar altos acumulados de chuva em períodos curtos de tempo, favorecendo a extrapolação da capacidade dos sistemas de drenagem em áreas urbanas com alto grau de impermeabilização do solo e/ou alta declividade".



Fim de semana



No sábado (2) a temperatura deve seguir estável, com máxima de 32°C e mínima de 20°C. Espera-se o céu parcialmente nublado e com chuva fraca a moderada durante a manhã e diminuição de nuvens a partir da noite.



Já no domingo (3) o dia deve amanhecer com céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. A previsão é de temperaturas estáveis, com máxima de 32°C e mínima 18°C, com ventos fracos ao longo de todo o dia.