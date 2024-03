O radar foi importado da Finlândia e custou R$ 6,8 milhões - Divulgação / COR

O radar foi importado da Finlândia e custou R$ 6,8 milhõesDivulgação / COR

Publicado 01/03/2024 14:30 | Atualizado 01/03/2024 15:24

Rio – A Prefeitura do Rio iniciou a operação de um novo radar meteorológico, instalado na Serra do Mendanha, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (1º). Ele vai ampliar a capacidade do município na previsão do tempo de curto prazo, além de fornecer uma leitura mais completa dos núcleos de chuva.

O equipamento, importado da Finlândia, já está gerando imagens para o Centro de Operações do Rio. Ele foi adquirido por R$ 6,8 milhões, com um raio de alcance de 15 km. A cidade é a primeira do país a possuir dois radares meteorológicos próprios. O outro fica no Morro do Sumaré, na Zona Norte.

"As ferramentas de previsibilidade auxiliam muito os técnicos do Sistema Alerta Rio na previsão do tempo. O radar é um dos equipamentos que utilizamos no que chamamos de previsão de curto prazo, ou seja, num período de até três horas", afirma Raquel Franco, meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio.

O novo radar também é capaz de prever a possibilidade de chuvas de granizo. "Esse novo equipamento faz uma leitura vertical e horizontal dos núcleos de chuva e consegue captar a presença de gelo nas nuvens. Com isso, a gente conseguirá avisar, por exemplo, aos moradores de determinado bairro sobre a possibilidade de chuva de granizo com uma pequena antecedência", diz o chefe executivo do Centro de Operações, Marcus Belchior.