Disque Denúncia pede informações sobre paradeiro de José JulioDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 01/03/2024 15:58 | Atualizado 01/03/2024 16:18

Rio- O Disque Denúncia busca informações que possam levar à localização e prisão de José Júlio da Silva, de 38 anos, considerado foragido da Justiça. O cartaz foi divulgado nesta sexta-feira (1º) pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Deam).



José golpeou a ex-companheira com uma faca na quarta-feira (28), por volta das 4h30, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A vítima caminhava na rua, indo para o trabalho, quando foi surpreendida por José Júlio, que a esfaqueou, causando-lhe ferimentos graves no braço, tórax e pescoço - a mulher foi socorrida por populares. O acusado tentou matar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento.



No mesmo dia após a tentativa de homicídio, foi elaborada representação pela Prisão Temporária, de José Júlio, deferida pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por feminicídio.



José Júlio ainda possui no Sistema de Identificação Criminal quatro anotações. Duas por Violência Doméstica, uma por Lesão Corporal Decorrente de Violência Doméstica, e outra por Ameaça. Ele também já teve passagem pelo Sistema Penitenciário no ano de 2013.



Após diversas diligências feitas por policiais da Deam, não foi possível encontrar o autor, que se encontra foragido.



Para denunciar, de forma anônima o Disque Denúncia disponibiliza a Central de atendimento, pelo número (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177. E o WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa).