Material apreendido pela polícia durante as buscas - Divulgação / PCERJ

Publicado 01/03/2024 18:45 | Atualizado 01/03/2024 19:06

Rio – Policiais civis da 91ª DP (Valença) prenderam, nesta sexta-feira (1º), três pessoas no distrito de Santa Isabel, em Valença, no Sul Fluminense, por envolvimento no tráfico de drogas e no homicídio de Jonas da Silva Theodoro, em janeiro deste ano, no mesmo município. Um adolescente que integrava o grupo também foi apreendido. Segundo as investigações, a quadrilha está envolvida no assassinato do homem, que foi morto pelo fato de trocar de facção criminosa.

Os bandidos estavam em um depósito quando foram surpreendidos pelos policiais. No local, foram encontrados um carregador, munições, sacolés e pinos de cocaína, material de endolação, radiocomunicadores, dinheiro em espécie e uma pistola.

Eles foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Investigações sobre o caso prenderam dupla no meio da semana