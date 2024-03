Caso aconteceu na Clínica da Família Maria Cristina Roma Paugarten - Reprodução/Google Maps

Publicado 02/03/2024 12:07 | Atualizado 02/03/2024 12:29

Rio - Uma agente municipal de saúde denunciou ter sido vítima de racismo por um paciente, em Ramos, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na última quinta-feira (28), durante uma discussão entre a funcionária e o homem, dentro da Clínica da Família Maria Cristina Roma Paugarten. Os envolvidos foram levados para uma delegacia, mas a Polícia Civil não constatou injúria racial.

A confusão aconteceu depois que o paciente se referiu a uma outra funcionária como "escurinha" e, ao ser corrigido pela agente, a chamou de "macaca". Equipes do 22º BPM (Maré) estiveram no local e encaminharam os envolvidos para a 21ª DP (Bonsucesso), onde eles prestaram depoimento. Entretanto, segundo a Polícia Civil, não foi constatada injúria qualificada de conotação racial. O homem foi autuado por injúria e o caso encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) afirmou que "repudia veementemente atos racistas e trabalha diariamente pela adoção de práticas antirracistas em todas as unidades de Saúde". A pasta informou também que a profissional "está recebendo todo o apoio necessário para que as medidas legais e cabíveis sejam adotadas".