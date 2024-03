Na ação, policiais apreenderam 323 pinos de cocaína - Divulgação

Publicado 03/03/2024 09:24 | Atualizado 03/03/2024 12:38

Rio - Agentes do 31° BPM (Recreio) prenderam, na noite deste sábado (2), um suspeito com revólver e 323 pinos de cocaína no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, dois dos três homens fugiram para uma área de mata quando viram os policiais se aproximando.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada para uma ocorrência de tráfico de drogas na comunidade Pombo Sem Asa. No caminho, na Estrada Vereador Alceu de Carvalho, os militares abordaram três homens, que correram deixando a arma e as drogas. Momentos depois, após buscas pela região, um deles foi capturado.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), autuado por tráfico e ficará à disposição da Justiça.