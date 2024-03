Cerca de três metros de dutos e fios de cobre foram recuperados - Divulgação / PMERJ

Publicado 03/03/2024 12:56 | Atualizado 03/03/2024 13:03

Rio - Um homem foi preso em flagrante com cerca de três metros de dutos e fios de cobre de ar-condicionado, na manhã deste domingo (3), por agentes do 6º BPM (Tijuca), enquanto se escondia no teto de uma loja na Rua Doutor Pereira dos Santos, na Tijuca, na Zona Norte do Rio.

O criminoso foi conduzido à 19ª DP (Tijuca), onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. O caso será encaminhado à Justiça.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o policial ordena que o desça e se entregue. "Ei, já deu. Desce na moral", diz o agente para o suspeito. O teto não resistiu ao peso do homem e acabou cedendo.