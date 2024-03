Moto do coronel, uma 'BMW', modelo G310 GS, foi roubada na Avenida 24 de Maio - Divulgação / PMERJ

Publicado 05/03/2024 12:19 | Atualizado 05/03/2024 12:27

Rio - Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho recuperaram, na noite desta segunda-feira (4), a moto roubada do coronel da Polícia Militar, João Jacques Busnello , na comunidade Rato Molhado, na Zona Norte. O oficial foi assaltado e chegou a ser baleado na Avenida 24 de Maio, no bairro Sampaio, na tarde da própria segunda.

De acordo com a Polícia Militar, a moto do coronel, uma 'BMW', modelo G310 GS, foi levada pelos criminosos, que atiraram contra o tórax do policial. Busnello foi socorrido e levado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pasteur, no Méier, também na Zona Norte.

Nesta segunda-feira, a corporação informou, por meio de nota, que o estado de saúde do coronel era considerado estável. Já nesta terça-feira (5), o DIA procurou a unidade de saúde particular, mas ainda não obteve resposta sobre o atual quadro do homem.

Em sua história na Polícia Militar, Busnello já atuou como atirador de elite no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Entre as ocorrências marcantes que participou, está uma ação de tomada de refém em 2009, dentro de uma farmácia em Vila Isabel, na Zona Norte. Na ocasião, o oficial baleou e matou o assaltante Sérgio Ferreira Pinto Junior, resultando na libertação da refém Ana Cristina Garrido.