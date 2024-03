Veículo pegou fogo na Avenida Presidente Vargas - Reprodução / COR

Publicado 06/03/2024 08:59 | Atualizado 06/03/2024 11:30

Rio - Um carro pegou fogo na Avenida Presidente Vargas, no Centro da Cidade, próximo ao prédio dos Correios, na manhã desta quarta-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h30 para controlar as chamas na pista lateral, no sentido Candelária.

Durante a ação dos militares do Quartel Central, que durou cerca de uma hora, uma faixa da via precisou ser interditada. A pista já foi liberada, e não há mais reflexos no trânsito da região.

O incêndio não teve vítimas e ainda não se sabe o que pode ter causado o início das chamas.