Feira multicultural promove empreendedores imigrantes e conta com comidas, bebidas e artesanatos Pedro Ivo / Arquivo Agência O DIA

Publicado 06/03/2024 11:06

Rio - Mais uma edição da Feira Multicultural Refúgio em Foco de Imigrantes Empreendedores Sociais vai acontecer, a partir das 9h desta quinta-feira (7), no pátio do Centro Administrativo São Sebastião, sede da prefeitura, na Cidade Nova, Região Central. Os grandes atrativos do evento são as variedades de comidas e produtos de diversos países. Ao todo, serão 20 barracas com empreendedores estrangeiros que residem na cidade.

Entre os destaques da gastronomia, as novidades desta edição são os doces árabes da Safita Doces, além dos já esperados pratos típicos do Congo, servidos pelo chef Kimberly; o patacon colombiano, espécie de panqueca com massa à base de banana e recheios de carne ou frango; as empanadas argentinas ou chilenas e os brownies e doces da venezuelana Catalina.

No quesito bebida, um dos diferenciais é o mangachu, típica do Congo, feito a base de gengibre. Além disso, estarão à venda, também, objetos de decoração e acessórios, como bolsas e carteiras, além de peças em artesanato. As roupas com estampas angolanas da Raízes Africans serão a grande novidade do evento.

"A feira é uma bela vitrine para o trabalho dessa população de empreendedores imigrantes e refugiados, que tem uma gama de produtos diferenciados e imensas potencialidades. É um espaço de integração e de troca cultural que só enriquece nossa cidade", comentou o secretário especial de Cidadania, Renato Moura.

O evento, realizado pela Secretaria de Cidadania, já faz parte do calendário da cidade e acontece na Rua Afonso Cavalcanti 445, Cidade Nova, das 9h às 17h. Ela contará com comidas e produtos típicos de países como Angola, Argentina, Colômbia, Congo, Chile, Haiti, México, Síria, Senegal e Venezuela.